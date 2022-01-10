مدير مشروع مثلث ماسبيرو: أنجزنا 80%.. وتسليم الوحدات «قريبا» (فيديو)

أكد المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن المشروع أصبح على وشك الانتهاء من مرحلة التشطيبات النهائية، ويتم العمل خلال هذه الفترة على المراحل النهائية منها، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها، سيتم تسليم وحدات الاسكان البديل لمستحقيها، من أهالى منطقة مثلث ماسبيرو، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة، عقب انتهاء التطوير.

الإسكان البديل على مساحة 6.2 فدان.. بإجمالى 936 وحدة

وأوضح «سليم» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساحة منطقة الإسكان البديل 6.2 فدان، بإجمالى 936 وحدة سكنية، وأن الوحدات السكنية سيتم تسليمها كاملة التشطيب وعلى أعلى مستوى.

وأشار مدير تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى الحرص على توفير كافة الخدمات والمرافق داخل الوحدات السكنية بالمشروع، ليستطيع الساكن الجلوس بها فور تسليمه الوحدة السكنية المخصصة له: «تم عمل مول تجاري بالدور الأرضي، بجانب وجود جراج أسفل الأبراج، لخدمة السكان».

وعن إمكانية تسكين الأبراج لغير الإسكان البديل، أوضح «سليم»، أن البرج الاستثماري يضم وحدات سكنية، سيتم توفيرها للمواطنين الراغبين فى السكن داخل أبراج المنطقة، عقب الانتهاء من تطويرها، كي يستطيع جميع المواطنين السكن داخل الأبراج، ولا يكون مقصورا فقط على أهالي ماسبيرو.

وأشار مدير المشروع إلى أن هناك برجا إداريا، يتكون من 15 طابقا، سيتم طرح الوحدات داخله بمساحات مختلفة، لأنشطة إدارية، منها مكاتب، وعيادات، وغيرها من الأنشطة الإدارية.

متبقي 20% من المشروع.. والانتهاء منها «قريبًا»

وأوضح «سليم»، أنه عقب الانتهاء من مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، خاصة أبراج الإسكان البديل، ستتولى محافظة القاهرة مهمة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 80%، ويتبقى 20%، يتم الانتهاء منها قريبا، ومن ثم تسليمها لمستحقيها من أهالي مثلث ماسبيرو.