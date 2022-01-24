محافظ بورسعيد: افتتاح مول الملابس المستعملة أول أبريل على «طراز عالمي»

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، مع تجار الملابس المستعملة بمدينة بورسعيد، وذلك لعرض مستجدات العمل في إنشاء مول الملابس المستعملة بحي العرب، والرد على تساؤلات التجار في هذا الشأن، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء الغرفة التجارية، ومستشار المحافظة للاستثمار واستشاري المشروع، ورئيس حي العرب، وعدد من الأجهزة المعنية.

المول يشمل كافيهات وسيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، على أن مول الملابس المستعملة الجديد، سيكون منطقة جذب سياحي، ومزارا لزوار المدينة وأبنائها، بما يضمه من وسائل ترفيه، وتوفير الراحة للزائرين، مضيفا أن مول الملابس المستعملة الجديد يشمل كافيهات، وسيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول، لخدمة الزوار ومصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل داخل المول، وسلالم كهربائية، كونه مصمم على أعلى مستوى وطبقا للطراز العالمي، بما يجذب الزائرين للمحافظة من كافة المحافظات، فضلا على توفير جراج مخصص لوسائل مواصلات الرحلات، حيث يتكامل مع مجمع الأسواق الموجودة (بازار بورسعيد وسوق الأسماك) لتقديم خدمات متكاملة للزائرين.

المحافظ: المول يحقق الرواج السياحي لبورسعيد

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هو تطوير قلب مدينة بورسعيد، وتوفير مصدر اقتصادي يساعد أصحاب البيع والشراء، وتحقيق الرواج السياحي، ويساعد على إقبال المواطنين من مختلف المحافظات لاقتناء الملابس داخل المول الذي يضم العديد من الأنشطة.

وقام الاستشاري المسؤول عن المول بعرض شرح تفصيلي حول تصميم ومكونات مول الملابس الجديد، لافتا إلى أنه يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد، وسوق الأسماك الجديد، ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة «البالة» خارج المول، لإحداث الرواج المطلوب لـ514 محلا سيضمها المول.

وأكد المحافظ، على أن إقامة مول الملابس المستعملة يهدف في المقام الأول لخدمة التاجر، موجها التجار بالتنسيق مع استشاري المشروع والغرفة التجارية، للتعرف على التصميم والمحال داخل المول وتحديد آلية توزيع المحال، مشددا على أنه سيتم توزيع المحال داخل المول بناء على الآلية التي يختارها التجار.

وأعلن المحافظ، عن أن المول سيدار من خلال شركة متخصصة في الأمن والنظافة، للحفاظ على المشروع الجديد، على غرار سوق الأسماك الجديد، مؤكدا على أنه سيتم افتتاح المول الجديد في أبريل القادم، لإحداث رواج تجاري وسياحي بالمنطقة خلال هذه الفترة، والتي تشهد العديد من المناسبات.