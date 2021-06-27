محافظ بورسعيد: إزالة عدد من التعديات بمحيط مول الملابس المستعملة

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم، عن قيام الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بإزالة عدد من التعديات المحيط بمول بورسعيد للملابس المستعملة «البالة» الجديد الذي بدأ العمل في إنشاءه، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات الدولة، واستعادة الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام.

«الغضبان»: أجهزة الحي تزيل تعديات بشارع الأزهر

وأكد محافظ بورسعيد، أن أجهزة الحي قامت بإزالة عدد من التعديات بشارع الأزهر واقع في نطاق أرض مشروع مول الملابس المستعملة، حيث قاد الحملة محمد فواز سكرتير حي الشرق، من منطلق تحقيق المظهر الحضاري وإخلاء المنطقة؛ للبدء في إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة، فضلًا عن 17 نشاطًا تجاريًا آخر متنوع يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.

تعرف على مساحة مول الملابس المستعملة ببورسعيد

ويقام مول الملابس المستعملة ببورسعيد علي مساحة ١٦ الف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك وسيكون المول الجديد منطقة جذب سياحي ومزار لزوار محافظة بورسعيد وأبنائها ويضم مول الملابس المستعملة وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد اخري لخدمة المتردين لسهولة التنقل بين الدور الأول والارضي بالمول

أنشطة مول الملابس المستعملة

ويعتبر إنشاء أحدث تجاري لتجارة الملابس المستعملة نقلة حضارية بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلي أنه يضم 17 نشاطًا تجاريًا أخر متنوع يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداءً من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.