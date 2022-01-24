«تسلا» تعلن دخولها السوق التركي بشكل رسمي بعد تحقيق مبيعات قياسية

حققت شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية مبيعات قياسية خلال العام الماضي 2021 حيث وصلت للمبيعات إلى 936 ألف سيارة خلال العام الماضي بارتفاع بنسبة 87% عن مبيعاتها في عام 2020.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين هما أكبر سوق لسيارات تسلا على مستوى العالم بحسب بيانات شركة تسلا، وبعد تحقيق النجاحات المبهرة في المبيعات لسيارات تسلا، قرر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة أن يدخل جميع أسواق السيارات في العالم.

«تسلا» تعلن دخول سوق السيارات التركي

وبالفعل يحاول «ماسك» بكل جهده تنفيذ ذلك، حيث أعلنت تسلا اليوم عن دخولها سوق السيارات التركي بشكل رسمي بعد تحقيق مبيعات كبيرة وقياسية في سوق السيارات في تركيا خلال العام الماضي 2021، بلغت 4 آلاف سيارة.

ووصلت المبيعات الإجمالية لسيارات تسلا في سوق السيارات التركي خلال الأعوام الماضية من 7 آلاف إلى 8 آلاف سيارة كهربائية من تسلا في تركيا، وهذا ما شجع شركة تسلا الاستثمار في تركيا بقيمة تقدر بـ50 مليون ليرة تركية، بحسب تأكيدات من موقع «motor 1» في تركيا.

ولا يوجد معلومات أكيدة حول تصنيع أو تجميع شركة تسلا لسياراتها في تركيا مثلها مثل العديد من الشركات العالمية التي تجمع وتصنع سياراتها في تركيا، ومن المتوقع أن تستثمر شركة تسلا أكثر من هذا الرقم المقدر بـ50 مليون ليرة تركية.

توقعات بارتفاع مبيعات الشركة

ومن المتوقع بعد تحقيق هذا العدد من المبيعات لشركة تسلا أن تدخل مرحلة جديدة في المبيعات وخصوصاً بالطبع الأرقام، حيث توقعت شركة تسلا ارتفاع مبيعاتها خلال العام الحالي لأكثر من مليون و100 ألف سيارة، خصوصاً بعد دخولها السوق التركي والذي يعد من الأسواق التي تريد السيارات الكهربائية بشكل كبير ومستهلكة للسيارات بشكل عام.