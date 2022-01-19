بعد انخفاضها 7 أشهر.. ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 2%

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين، ديسمبر الماضي بعد أن انخفضت لمدة 7 أشهر متتالية، إذ حققت ارتفاعًا بنسبة 2% لتصل إلى 2.42 مليون سيارة خلال ديسمبر الماضي.

2.42 مليون سيارة.. حجم مبيعات السيارات ديسمبر الماضي

وذكرت جمعية مصنعي السيارات الصينية «CAAM» أنَّ مبيعات سيارات السيدان زادت بنسبة 7.5% في ديسمبر لتصل إلى 1.13 مليون سيارة، في حين ارتفع حجم مبيعات سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي بنسبة 0.3% إلى 1.14 مليون سيارة.

وفي عام 2021، ارتفعت مبيعات سيارات السيدان بنسبة 7.1% إلى 9.93 مليون سيارة بينما نمت مبيعات سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بنسبة 6.8% لتصل إلى 10.1 مليون سيارة.

ولكن بشكل إجمالي، تراجعت تسليمات السيارات الجديدة في الصين بنسبة 1.6٪ إلى 2.79 مليون خلال ديسمبر الماضي، مع ارتفاع حصيلة 2021 بنسبة 3.8٪ إلى أقل بقليل من 26.3 مليون سيارة، بحسب بيانات «CAAM».

مبيعات السيارات الكهربائية

وخلال ديسمبر الماضي، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 114% لتصل إلى 531 ألف سيارة، منها 448 ألف سيارة كهربائية كاملة و82 ألف سيارة هجينة تعمل بالكهرباء.

أما في 2021، ارتفعت بشكل عام مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 158٪ لتصل إلى 3.52 مليون سيارة، منها 2.92 مليون سيارة كهربائية و600 ألف سيارة هجينة تعمل بالكهرباء.

أسباب تراجع المبيعات الفترة الماضية

وقالت رابطة مصنعي السيارات الصينية «CAAM»، إنَّ مبيعات السيارات في الصين انخفضت خلال الـ7 أشهر الماضيين بسبب النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الصين.

جاء ذلك بعد إلغاء التخفيضات الضريبية والجمركية على السيارات بشكل تدريجي بداية من عام 2018، نتيجة لتزايد الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال إدارة ترامب وفيما بعد جائحة كورونا.