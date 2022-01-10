ارتفاع مبيعات السيارات في 2021 رغم الأزمات والخسائر المستمرة

بالرغم من الأزمات المتتالية التي حلت على قطاع السيارات بشكل عام خلال العام الماضي 2021، والتي تشير إلى أن مبيعات السيارات من المفترض تنخفض بشكل كبير خلال العام بحسب التقارير الشهرية التي تصدرها الهيئات المختصة، إلا أن تقارير المبيعات النهائية السنوية التي أعلنتها شركات السيارات توضح عكس ذلك، في شذوذ لأول مرة يحدث في قطاع السيارات.

ارتفاع مبيعات BMW

ارتفعت مبيعات شركة BMW الألمانية بنسبة ملحوظة عن عام 2020، وأكدت الشركة في بيان لها أن مبيعات العام الماضي 2021 كان أفضل أداء للشركة على الإطلاق بعد أن حققت مبيعات وصلت إلى 2.2 مليون سيارة.

وتفوقت على شركة مرسيدس بنز الألمانية لأول مرة منذ عام 2015، حيث أعلنت مرسيدس أنها حققت مبيعات في عام 2021 بلغت 2.05 مليون سيارة محققة تراجع بنسبة 5% عن عام 2020.

ارتفاع مبيعات أستون مارتن

في العام الماضي 2021 أعلنت أستون مارتن أنها على أعتاب خسارة كبيرة بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية وإغلاق مصانع السيارات، إلا أنها أعلنت خلال الأيام الماضية تقارير مبيعاتها خلال العام الماضي.

وأوضحت التقارير أن مبيعات أستون مارتن ارتفعت خلال 2021 والذي من المفترض أن يكون عام خسائر للشركة وضعف المبيعات كما قالت، وحققت أستون مارتن مبيعات 6,182 سيارة خلال العام الماضي 2021، بارتفاع بنسبة 82% عن عام 2020.

ارتفاع مبيعات بنتلي

وكذلك ارتفعت مبيعات شركة بنتلي البريطانية الفاخرة بنسبة 31% خلال العام الماضي 2021 بالرغم من أنها كانت أعلنت عن ضعف المبيعات خلال العام، حيث حققت الشركة مبيعات 14,659 سيارة، منهم 915 سيارة في الشرق الأوسط بحسب تقارير الشركة.

ارتفاع مبيعات بورش

ولم تكن مبيعات بنتلي فقط هي التي ارتفعت، فمبيعات شركة بورش الألمانية أيضا ارتفعت بنسبة 22% بعد أن حققت مبيعات أكثر من 70 ألف سيارة خلال العام الماضي 2021.