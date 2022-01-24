إسلام إبراهيم يشيد بدور منى زكي في «أصحاب ولا أعز»: تستحق الأوسكار

أبدى الفنان الشاب إسلام إبراهيم، إعجابه بفيلم «أصحاب ولا أعز»، في ظل الجدل المثار حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي حوله، وحالة الاختلاف الناشئة بين مؤيد للفيلم وأنه يناقش قضايا مهمة في المجتمع، وبين معارض يرى أنه يسيء ويهدم القيم ويحتوي على مشاهد جريئة.

إسلام ابراهيم: النسخة العربية من فيلم «أصحاب ولا أعز» أعجبتني أكثر

وقال إسلام إبراهيم عبر صحفته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بصرف النظر عن أي قناعات أو معتقدات أخلاقية، الحقيقة أنا بحترم الاتنين وبحترم أسبابهم وفي نفس الوقت، مش جاهز خالص أخش في جدال أو معارك، مش بتاعتي مع أي حد من الطرفين بس كل اللي يهمني أقوله إن أنا اتفرجت على النسخة الأصلية للفيلم من فترة، ومرت عليا مرور الكرام لكن النسخة العربية فيها أداء ممتع ومعايشة ودراسة لأبعاد الشخصية نفسيا بشكل مرعب».

وأضاف إسلام : «أشخاص من نفس الفئة العمرية ونفس المستوى المادي والاجتماعي، مفيش حد فيهم شبه التاني شكلا وموضوعا، والممثلين الحقيقة نجحوا في تجسيد ده ببراعة وجابو المشاعر بالشعرة وبالميللي، وعلى فكرة وارد جدا يكون أي حد فيهم ضد الشخصية، اللي بيجسدها أخلاقيا ولكن ده مش دوره، دوره أن يجسدها مظبوط يعني لما اعمل دور حرامي ده مش معناه إني بشجع السرقة بس خدت الدور لأنه أغراني فنيا أنا بطرح الشخصية وأنت من حقك تقبلها أو ترفضها وده دور الفن التساؤل مش الإجابة».

إسلام إبراهيم: منى زكي تستحق أوسكار

وبدأ في سرد أراءه في أبطال العمل، قائلا: «منى زكي لسه عملالنا دور من أعظم أدوارها في لعبة نيوتن، وقامت رزعانا دور مختلف تماما في أصحاب ولا أعز، أنا مش فاهم الست دي إزاي موهوبة كده حقيقي تستاهل أوسكار ومتقلش قوة أو جودة عن أي فنان عالمي لو مكانتش أحسن».

وتابع: «أما إياد نصار بيغرد خارج السرب مختلف وجريء في كل حاجة بيعملها وبيقدمها والحقيقة بصدقه في أي حاجة بيعملها، هو فنان حقيقي وإنسان حقيقي وأصلي مش مزيف، نادين لبكي مش فاهم قدرت تعمل شخصية بالصعوبة والجبروت ده بالنعومة دي، جورج خباز كان يجنن وأداؤه الحقيقة كان السهل الممتنع»، مختتما «وكلهم الحقيقة على المستوى الفني كانوا مبهرين».