إسلام ابراهيم عن التنمر بإطلالته في القاهرة السينمائي: مالها البدلة؟

أبدى الفنان إسلام إبراهيم، انزعاجه من التنمر الذي تعرض له بسبب إطلالته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على فيس بوك: "مالها البدلة يا جماعة مش فاهم؟، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح، حتى لو أنا ما غلطتش فيك، اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في أبيض عادية جدا، أنا شايفها حلوة، ومازلت شايفها حلوة".

وأضاف: "بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدا ومش أي حد يتحملها، والتنمر اللي بيتعرضلوا الفنانين بقي لا يحتمل، ومحدش يقولي متردش انت شخصية عامة، أنا في الأول والآخر بني آدم، وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".

وتابع: "أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي، بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس، ربنا يخليكو ليا ويكتر من أمثالكم".

وظهر الفنان إسلام إبراهيم، أحد أبطال مسلسل "بـ100وش"، في حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة ملفتة للنظر، بعد الظهور بملابس غريبة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

وحرص إسلام، على الظهور ببدلة زرقاء اللون، بها خطوط بيضاء، ولكنه ظهر دون صديقته دنيا ماهر، والتي ظهرت مؤخرا شائعة بارتباطهما، رغم نفيهما المستمر وتأكيد ارتباطهما بعلاقة صداقة قوية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، اليوم الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.