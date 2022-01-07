«السجون» تستقبل رجال الدين المسيحي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد 

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل، بوادي النطرون، ومركز إصلاح وتأهيل بدر، عدداً من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2022، عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

واستقبل المركزان رجال الدين المسيحي، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.