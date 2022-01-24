إصابة ابنة أسما شريف منير بفيروس كورونا

أعلنت أسما شريف منير، اليوم الإثنين، إصابة ابنتها لارا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتبت أسما، عبر خاصية «ستوري»، على حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام: «لارا بنتي كمان إيجابي ربنا يستر يا رب».

إصابة أسما شريف منير بكورونا

يذكر أن أسما شريف منير، أعلنت الإثنين الماضي، إيجابية المسحة الثانية لها، قائلة عبر «ستوري» إنستجرام: «لازلت إيجابي».

كما نشرت أسما، صورة التحليل، وعلقت عليها: «يا جماعة ادعولي بجد في الفجر علشان أنا فعلا تعبانة جدا نفسيا وجسديا، وفعلا محتاجة دعاكم أوي محتاجاه جدا وعلشان كمان لوحدي فكنت حاسة أني عايزة أقولكم كدا».

أسما شريف منير تستعد لعمل فني

وأعلنت أسما منذ عدة أيام، عن استعدادها لبدء مشروع فني جديد، ولكنها لم تعلن تفاصيله، واكتفت بنشر صورة لها وهي توقع على العقد فقط.