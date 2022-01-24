وزير الخارجية: مؤتمر الأطراف الـ27 في مصر نقطة تحول على صعيد المناخ الدولي

شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المصري الأمريكي الافتراضي، حول تغير المُناخ، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، تحت عنوان «بناء الزخم وصولاً إلى COP 27»، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمُناخ جون كيري، في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التي تستضيفها وترأسها مصر في نوفمبر 2022.

اعتزام مصر البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الـ26 للمؤتمر في جلاسكو

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية، أشار خلال الجلسة، إلى اعتزام مصر البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الـ26 للمؤتمر في جلاسكو، واستثمار الإرادة السياسية التي عبرت عنها كل الأطراف خلاله، للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات، وفقا لاتفاق باريس حول تغير المناخ، ولتعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على كل الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها، ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، مضيفًا أن الدورة الـ27 للمؤتمر في مصر، ستكون نقطة تحول على صعيد عمل المُناخ الدولي.

ونوه حافظ، بأن وزير الخارجية، أكد كذلك أن مصر ستحرص خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر، على طرح أولويات القارة الأفريقية ذات الصلة بمواجهة تغير المُناخ، موضحا أن القارة الإفريقية تعاني، أكثر من غيرها، من التداعيات السلبية لتغير المُناخ.

تطلع مصر إلى تكاتف الجهود الدولية ذات الصلة بتمويل المُناخ

كما أعرب الوزير شكري، عن تطلع مصر إلى تكاتف الجهود الدولية ذات الصلة بتمويل المُناخ، بوصفه المُحدد الرئيسي لقدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها، مضيفا أن الرئاسة المصرية، ستسعى أيضا إلى بذل المزيد من الجهود، واتخاذ خطوات فعلية على صعيد الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المُسببة لتغير المناخ، وحث الدول على تعزيز مساهماتها المُحددة وطنيا، وفقاً لاتفاق باريس.

جهود عالمية نحو التصدي لظاهرة تغير المناخ

اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى إشادة وزير الخارجية بعودة الولايات المتحدة إلى القيام بدور فاعل في الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المُناخ، وبما تُبديه من إرادة للانخراط بإيجابية مع مختلف الأطراف حول الموضوعات ذات الصلة.

وأشاد بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات الأمريكية، في التصدي لتبعات تغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، معربا في هذا السياق، عن التطلع إلى مواصلتها لهذا النهج، خلال الفترة المقبلة، وإلى استمرار التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة خلال العام الجاري، الذي يشهد الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.