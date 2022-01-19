شكري في اتصال مع السكرتيرة التنفيذية لـ«تغير المناخ»: نعتزم البناء على ما تحقق بـ«جلاسجو»

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة الـ27 للمؤتمر، اتصالا هاتفيا من السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «باتريشيا إسبينوزا»، في إطار الاستعدادات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السكرتيرة التنفيذية حرصت على تهنئة الوزير شكري على توليه مهام رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معربةً عن استعدادها وتطلعها إلى العمل مع مصر ومع الوزير شكري، خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى موعد عقد المؤتمر لضمان نجاحه وخروجه بنتائج إيجابية، تصب في صالح العمل الدولي إزاء قضايا المناخ على كل المستويات.

أهمية استضافة مصر لقمة تغير المناخ

أضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد من جانبه الأهمية التي توليها مصر على كل المستويات، لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد خلال الدورة الأخيرة لمنتدى شباب العالم.

مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو

وأكد أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو، والعمل على استغلال الزخم الدولي المتصاعد في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو تمويل المناخ الموجّه للدول النامية، خاصةً الإفريقية، باعتبارها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى اتفاق الجانبين خلال الاتصال على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة على كل الأصعدة، لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وإنجاح الدورة المقبلة للمؤتمر في مصر.