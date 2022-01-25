أبرز المعلومات عن سعد الحريري.. «اعتزل السياسة وهو يغالب دموعه»

لا يزال اسم السياسي اللبناني سعد الحريري، يتردد كثيرا وذلك عقب إعلانه اليوم باتخاذه قرارا باعتزال الحياة السياسية من خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين، فيما غالب الحريري الابن دموعه أثناء إعلان قراره.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن سعد الحريري السياسي اللبناني البارز

_ سعد الدين الحريري هو نجل السياسي اللبناني ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

_ ولد سعد الدين الحريري في 18 أبريل عام 1970 في الرياض في المملكة العربية السعودية.

_ الحريري الابن رئيس تيار المستقبل السياسي في لبنان.

_ ترأس سعد الحريري الحكومة اللبنانية عدة مرات.

_ درس «الحريري» إدارة الأعمال في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج فيها عام 1992.

_ عمل سعد الحريري بعد تخرجه في شركة والده لعدة سنوات.

_ بعد اغتيال الحريري الأب عام 2005، تولى سعد الحريري قيادة تيار والده السياسي في لبنان.

_ في عام 2009 تم اختياره لرئاسة الحكومة اللبنانية، واستمر رئيسًا للحكومة حتى 2011.

_ بعد انهيار الحكومة اللبنانية سافر سعد الحريري خارج البلاد ليعود بعد ثلاثة أعوام.

_ عاد الحريري مرة أخرى ليتولى رئاسة الحكومة اللبنانية عام 2016، وأُعيدت تسميته في عام 2018 رغم خسارة تياره السياسي الأغلبية البرلمانية في الانتخابات، ويذكر أن سعد الحريري متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

اختيار سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية

وجرت في لبنان عام 2018 أول انتخاباتٍ تشريعية منذ عام 2009 وفيها خسر سعد الحريري وتياره السياسي 12 مقعدًا نيابيًا، فيما خسرت كتلة 14 آذار الأغلبية النيابية لأول مرة منذ عام 2005، رغم ذلك فقد أُعيدت تسمية الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية.

ويشار إلى أن سعد الحريري متزوج منذ عام 1998 من لارا العظم وهي سورية الجنسية وابنة بشير العظم الذي يعتبر من أهم المقاولين ورجال الأعمال في السعودية، ولديه منها ثلاثة أبناء هم: حسام الدين، لولوة وعبد العزيز.