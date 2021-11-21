السفير البريطاني عن موجة الطقس السيئ: تبرز أهمية القضايا المناخية

علَّق السفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلي، على موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية والأمطار التي ضربت مصر اليوم، قائلاً: «زي ما شفنا النهارده موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية التي شهدتها مصر، تبرز أهمية القضايا البيئية والمناخ».

وفي سياق متصل، قال السفير البريطاني إن زيارة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وزوجته دوقة كورنوال، تعكس قصة الحب التي تربطهما بمصر، مضيفًا: «في نهاية الزيارة كانا سعيدين جداً بالزيارة وتشرفا بلقاء الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي».

وشكر بايلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، الشعب المصري على حسن استضافة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا، مؤكدًا أن الأمير شديد الاهتمام بالحوار بين الأديان.

لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني

وتابع: «في جولته الأخيرة، ركز الأمير تشارلز على التعاون الوثيق مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في قضايا البيئة، فتتعاون الأديان سوياً في حماية البيئة والمناخ».

الزيارة تصدَّرت الصحف العالمية

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الزيارة كانت مهمة، استغرقت يومين، لكنها تصدرت كل الصحف العالمية وليس البريطانية فقط.

وأصدرت السفارة البريطانية، صباح اليوم، بيانا، بشأن انتهاء الزيارة، ووصفت الزيارة بـ«الموفقة»، مؤكدة أن اليوم الأول كان في القاهرة، والثاني في الإسكندرية.