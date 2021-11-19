السفير البريطاني يشكر المصريين على الترحيب الحار بالأمير تشارلز وزوجته

شكر السفير البريطاني بالقاهرة المصريين على الترحيب الحار بالأمير تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارتهما لمصر التي استمرت على مدار أمس واليوم، وشملت العديد من الأماكن واللقاءات، كما توجه بالشكر لكل من الأمير تشارلز وزوجته على قدومهما لمصر.

زيارة الأميرة تشارلز: من روعة الأهرامات إلى عجائب مكتبة الإسكندرية

وقال السفير البريطاني عبر الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على «تويتر»: «من روعة الأهرامات إلى عجائب مكتبة الإسكندرية الجديدة، أشكر صاحبي السمو الملكي، على قدومهما هنا».

وأضاف السفير البريطاني: «أشكر مضيفينا المصريين على الترحيب الحار.. لقد عاودنا التواصل بيننا بالفعل.. استمتعوا معي بهذه الصور من الزيارة الملكية إلى مصر».

وأشار السفير البريطاني، في تدوينات متتالية إلى أن الأمير تشارلز زار، اليوم، مكتبة الإسكندرية الجديدة، والتي تعد مكتبة فريدة من الناحية المعمارية ومركزا ثقافيا هاما على البحر الأبيض المتوسط. وقد تم تشييد هذا المبنى تخليدا لذكرى مكتبة الإسكندرية الكبرى (القديمة والتي كانت قائمة فيما مضى).

ولي عهد بريطانيا وزوجته في بيت الرزاز وعزبة خير الله

واستعرض السفير زيارة أمير ويلز لورشة بيت الرزاز للحرف التقليدية، أمس، قائلا: «زار أمير ويلز ورشة بيت الرزاز للحرف التقليدية أمس، حيث شاهد صاحب السمو الملكي بعض نماذج الحرف التقليدية والتقى ببعض الحرفيين الذي يعملون على إبقاء هذه المهارة القديمة على قيد الحياة».

وأشار في تدوينة أخرى إلى أن دوقة كورنوول زارت عزبة خير الله، أمس، حيث اطلعت صاحبة السمو الملكي على المشاريع المحلية لدعم تمكين المرأة وطرق السيدات المعيلات المبتكرة لدعم أنفسهن وعائلاتهن.

وتابع في تدوينة لاحقة: «حضر صاحبا السمو الملكي مساء أمس حفل استقبال بريطاني – مصري للاحتفاء بالعلاقات بين البلدين، حيث أقيم مراسم الحفل على إطلالة الأهرامات بهضبة الجيزة الرائعة».