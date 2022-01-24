نقل جلال الشرقاوي للمستشفى بعد إصابته بكورونا: تعبان جدا

أصيب الفنان جلال الشرقاوي بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسبما صرح في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

إصابة جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

قال الفنان جلال الشرقاوي، إنه أصيب منذ أكثر من 11 يوما بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وبصوت منهك للغاية، قال «أنا تعبان أوي ادعولي».

وطالب الشرقاوي جمهوره بالدعاء له، لأنه فى حالة صحية غير جيدة على الاطلاق، ويعاني من أعراض شديدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.