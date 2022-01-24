رئيس التحرير

محمود مسلم

نقل جلال الشرقاوي للمستشفى بعد إصابته بكورونا: تعبان جدا

كتب:

بسمة شطا
08:53 م | الإثنين 24 يناير 2022
جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوي

أصيب الفنان جلال الشرقاوي بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسبما صرح في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

إصابة جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

قال الفنان جلال الشرقاوي، إنه أصيب منذ أكثر من 11 يوما بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وبصوت منهك للغاية، قال «أنا تعبان أوي ادعولي».

وطالب الشرقاوي جمهوره بالدعاء له، لأنه فى حالة صحية غير جيدة على الاطلاق، ويعاني من أعراض شديدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

اقرأ المزيد:

من جلال الشرقاوي إلى سمير غانم.. وحيد حامد والمسرح

اليوم.. جلال الشرقاوي يختتم مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"

أكثر من وجه لـ جلال الشرقاوي في السينما.. مخرج ومؤلف ومنتج

المهن التمثيلية ترشح «جلال الشرقاوي وفاطمة المعدول» لجوائز الدولة