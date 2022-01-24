لجنة كورونا: عقار مولنوبيرافير يساهم في رفع الشفاء من فيروس كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسَّال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن موافقة هيئة الدواء على طرح عقار «مولنوبيرافير»، وتعتبر مصر أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بتصنيع هذا الدواء، وهذا إنجاز كبير، لافتة إلي أن العقار سيسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، والإسراع من عملية شفائهم من فيروس كورونا.

وأوضحت " العسال" في تصريحات صحفية لها منذ قليل أن المستحضر عبارة عن «كبسولات» تُؤخذ عبر الفم، وأنه سيتوفر داخل المستشفيات فقط في أولى مراحل استخدامه بمصر، وذلك حتى لا يتم إساءة استخدامه خارج المستشفيات، موضحة أنه لن يُعطي لكل المرضى، ولكن للمعرضين لـ«مخاطر عالية» فقط، من الحالات البسيطة والمتوسطة.

العقار يساهم في سرعة الشفاء من فيروس كورونا

وأشارت إلى أن تصنيع الدواء الجديد في مصر يأتي بالتزامن مع طرحه في الأسواق في أمريكا وانجلترا، لافتة إلى أن هذا سيُسرع من الشفاء في أسرع وقت، عبر الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، ومن ثم القضاء عليه.

من جهته، قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة وأستاذ الأمراض الصدرية ومدير وحدة الصدر بمستشفى قصر العيني التعليمي، إن عقار «مولنوبيرافير»، يؤدي لسرعة هزيمة الفيروس.

العقار يستخدم في الحالات المعرض دخولها للمستشفيات

وأضاف «النادي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك تجارب سريرية أجريت على الدواء عالمياً، أظهرت أن هناك قرابة 775 شخصا أخذوا الدواء، احتاج 3.7% منهم فقط الدخول للمستشفيات، مقارنة بـ13.8% للمرضى الآخرين الذين لم يحصلوا على الدواء في نفس الظروف، مؤكدا إلى أنه يستخدم مع المرضى المعرض حالتهم للتدهور ودخول المستشفى.

الشركة المنتجة : سيتم الإنتاج بما يكفي كافة الاحتياجات

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور جورج ماهر، مدير تسويق شركة ايفا فارما، الشركة المصنعة للدواء في مصر في تصريحات له اليوم، أنه سيتم تصنيع الدواء بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية، والتصدير للعديد من الدول، لافتا إلي التصنيع علي اعلي جودة لخدمة المريض وتقديم أفضل الخدمات الصحية له.