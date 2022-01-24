الأردن يستعد لطفرة كبيرة في إصابات فيروس كورونا.. ذروة أوميكرون اقتربت

توقع الدكتور بسام الحجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، أن ترتفع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، خلال الأسبوع المقبل، إلى 10 آلاف إصابة يوميا، على أن يصل العدد إلى 70 ألف حالة على مدار الأسبوع.

ارتفاع إصابات كورونا اليومية في الأردن

وقال الحجاوي، في مداخلة عبر التليفزيون الرسمي للملكة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» سريع الانتشار، لافتا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، سجلت الأسبوع الماضي 34 ألفا و900 إصابة في الأسبوع، متوقعا أن يصل هذا الأسبوع عدد الإصابات إلى نحو 50 ألفا، على أن يواصل الارتفاع في الأسبوع المقبل، ليبلغ نحو 70 ألف إصابة.

ذروة الموجة وبداية الانخفاض

كان الدكتور عادل البلبيسي مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة في الأردن، قد توقع منذ أيام، أن تصل المملكة في خلال الـ4 أسابيع المقبلة، إلى قمة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا أن الأردن في الأسبوع الثاني من الموجة، متوقعا بأنه عند الوصول إلى القمة مع منتصف الشهر المقبل، تبدأ الإصابات في الانخفاض.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في الأردن، قد أعلنت الجمعة الماضي، عن تسجيل محصلة أسبوعية لحالات مؤكدة 40 ألفا و31 إصابة، فيما أعلنت وزارة الصحة، وفق الإيجاز اليومي للإصابات أمس، تسجيل 6 آلاف و951 حالة إصابة و11 حالة وفاة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا، وصلت إلى 45768 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات 129 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 70 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، التي تتلقى العلاج في المستشفيات 680 حالة، وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و144 ألفا و48 إصابة.