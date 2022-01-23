«هيئة الدواء» تحذر من استخدام أي مواد كيميائية

نشرت هيئة الدواء عبر موقع الرسمي، منشورا توضح فيه آلية التمييز بين المبيدات والمطهرات، وذلك ضمن حرص الهيئة على تقديم النصائح للمواطنين والتوعية من مخاطر المواد الكيميائية، ولتجنب أي آثار قد تحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه المواد.

وحددت الهيئة آلية التفريق بين المبيدات والمطهرات، موضحة أن المبيدات هي مواد مستخدمة في محاربة الحشرات بغرض التخلص، وقتل الحشرات، لكن المطهرات هي مستحضرات مطهرة مسؤولة عن قتل أو توقف نمو الكائنات الدقيقة الممرضة سواء كانت بكتريا أو فطريات أو فيروسات بغرض الوقاية أو الحماية من المضاعفات.

وحذرت هيئة الدواء من خطورة الاستخدام أي مادة كيميائية أو مطهر ويجب التفرقة بين المادتين لتجنب حدوث أي مضاعفات قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ لهذه المواد، وما يترتب عليها من آثار جانبية قد تؤثر على صحة الأشخاص عند الاستعمال هذه المواد الكيميائية.

الهيئة تجدد تحذيرها من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة

وفي سياق متصل، جددت هيئة الدواء تحذيرها، من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، وأخذ أي أدوية تحتوي على مجموعة من الكينولون «المضادات الحيوية»، لأن هناك آثارا جانبية تسبب أعراضًا خطيرة على الأشخاص الذين يتناولون بعض المضادات الحيوية، وتهيج الجلد.

أوضحت هيئة الدواء، أن المريض أثناء فترة العلاج يكون لديه حساسية لضوء الشمس، تسبب العديد من الآثار الجانبية مثل حروق الوجه والجلد، وتسبب أضرارًا على العينين.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري على أي أدوية أو مخالفات يجرى ملاحظتها من خلال الأماكن المخصصة لبيع الأدوية، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتقديم الشكوى على رقم 15301.