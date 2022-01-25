في ظل تصاعد التوتر.. أبرز مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية في تصاعد مستمر، حيث اتهمت روسيا مؤخرا دول الغرب باستخدام الأزمة الأوكرانية لفرض عقوبات عليها.

روسيا تتهم الغرب باستغلال أزمة أوكرانيا

وكانت موسكو، قد اتهمت أمس الاثنين، الغرب باستغلال أوكرانيا كأداة وساحة اختبارات لتمرير مصالحه في المنطقة وزعزعة استقرار الأوضاع فيها، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغرب يستخدم الأزمة الأوكرانية لفرض العقوبات على روسيا.

وأشارت «زاخاروفا»، في تصريحات صحافية، إلى أن كل الاتهامات الموجهة إلى موسكو لا تستند إلى أي أدلة.

قوات احتياطية للناتو

وكان حلف الناتو قد أصدر بيانا قال فيه إنه وضع قوات احتياطية في حالة تأهّب، وأضاف البيان أنه تم إرسال سفن ومقاتلات لتعزيز الدفاعات في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

بايدن يهدد روسيا بشأن الحرب

وفي وقت سابق وجَّه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديدات لروسيا بفرض عقوبات وصفها بغير المسبوقة في حال شنت هجوما على أوكرانيا، محذرا موسكو من كارثة في حال التصعيد.

اتصال مرتقب بين بايدن وقادة أوروبا

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري اتصالا مرتقبا مع قادة أوروبا بشأن أزمة أوكرانيا، على وقع التوتر مع روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

سحب عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا

وفي سياق متصل فقد أعلنت دول أوروبية، سحب عائلات الدبلوماسيين في أوكرانيا في إشارة غير مباشرة لارتفاع وتيرة التوتر بين موسكو وكييف، ومن جهته أكد حلف الناتو، أنه سيرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الدول الحليفة شرقي أوروبا، لتعزيز القدرات الرادعة.

وفي تصريح سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتحرك بشأن أوكرانيا، لكنه لا يريد حربا شاملة، محذراً من أن الزعيم الروسي سيدفع ثمنا باهظا.