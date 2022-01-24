تفاصيل مسابقة «يونسكو - روسيا مندلييف».. الجائزة نصف مليون دولار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية، بشأن فتح باب الترشح لجائزة «اليونسكو - روسيا مندلييف الدولية» في العلوم الأساسية لعام 2022.

وأضاف التقرير أنّ الجائزة تهدف إلى مكافأة الإنجازات الكبرى في البحث والتعليم والتعاون الدولي في العلوم الأساسية في التخصصات الآتية «الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - البيولوجيا» وذلك من أجل التنمية المستدامة، فضلًا عن أنّ الجائزة توفر الأساس الذي يُمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التي تُعد أساسية للنهوض بالابتكار.

500 ألف دولار قيمة الجائزة

وأشار التقرير إلى أنّ الجائزة تُمنح سنويًا لفائزين اثنين، لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المُتميزة في العلوم الأساسية ذات الأثر العالمي أو الإقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار، تمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

شروط الحصول على الجائزة

وأوضح التقرير أنّ شروط الحصول على الجائزة، تتمثل في تقديم الإنجازات العلمية المتميزة التي تؤدي لتحول اقتصادي واجتماعي مؤثر على التنمية الإقليمية والعالمية، وفقًا للقواعد التالية:

- تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة.

- الامتياز في البحوث في المجالات التي تشملها العلوم الأساسية.

- التعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم الأساسية.

- مساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته في البحث والابتكار في مجال العلوم الأساسية التي تتجلى في إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها.

- لا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة.

- لا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.

المستندات المطلوبة للترشح للجائزة

ولفت التقرير إلى أنّ المستندات المطلوبة من المرشح للتقدم لهذه الجائزة، تتمثل في تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويتضمن المستندات التالية:

- يكتب المرشح فيما لا يزيد عن (500 كلمة)، تعريف بمدى إسهامه في تحقيق أهداف الجائزة السيرة الذاتية (2-3 صفحات)، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.

- يجب إدراج أهم 20 منشورًا في المجلات التي تحتل الربع الأول والثاني بالترتيب حسب الأهمية، مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقًا لمُقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن (50 كلمة).

- قائمة بأهم براءات الاختراع بدءًا بأحدثها، بحد أقصى (2 صفحة).

- 3 رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

- يجب أن يحدد المرشح أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلي: «المجتمع – التعاون العلمي الدولي – خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، فيما لا يزيد عن (2000 كلمة».

- وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذي يجعل المرشح مؤهلًا للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن (10 كلمات).

- خطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها، موجّها إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يجوز التقدم منفردًا.

ولمن يرغب في المزيد من المعلومات عن الجائزة، يرجي الدخول على الرابط الإلكتروني التالي، والذي يمكن من خلاله تعبئة استمارة التقدم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، واستيفاء أوراق ترشحه حتى تتمكن اللجنة الوطنية اتخاذ اللازم في هذا الشأن https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize/apply

يجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو في موعد غايته 1 مارس 2022، egypt.natcom@gmail.comEgnatcom@egnatcom.org.eg، علمًا بأنّه لن يتم النظر في الترشيحات غير المُستوفاة لشروط الجائزة أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المُحدد.