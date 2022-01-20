دعوة رسمية في روسيا لحظر العملات الرقمية بعد تجريمها بالصين

في خطوة تهدف للقضاء على العملات الرقمية، اقترح البنك المركزي الروسي حظر إصدار وتعدين وتداول العملات الرقمية في روسيا للحد من التهديدات الناجمة عن انتشار العملات الرقمية، حسبما ذهب البنك المركزي الروسي.

المركزي: يجب فرض حظر على العملات الرقمية في روسيا

وذكر البنك المركزي في روسيا، في بيان له اليوم، أنه يجب فرض حظر على إصدار وتنظيم تداول العملات الرقمية (بما في ذلك في بورصات العملات الرقمية)، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقدم البنك المركزي في روسيا اقتراحا بإجراء تغييرات في التشريعات الروسية مرتبطة بالعملات الرقمية، لمسائلة من ينتهك الحظر المفروض على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.

وبالإضافة لما سبق، دعا البنك المركزي الروسي إلى فرض حظر على استثمارات المؤسسات المالية في العملات الرقمية والأدوات المالية ذات الصلة بها.

العملات الرقمية.. مخاطر كبير على الاقتصاد والاستقرار المالي في روسيا

ويرى البنك المركزي الروسي أن انتشار تعدين العملات الرقمية في روسيا يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد والاستقرار المالي.

وكانت البنوك المركزية في العالم حذرت أيضا من استخدام العملات الرقمية، وفي سبتمبر من العام الماضي أعلن البنك المركزي الصيني أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني حظر العملات الرقمية كافة.

ووقتها أصدر مصرف الشعب الصيني بيانا أوضح فيه أن العملات الرقمية (الافتراضية) والمعاملات المالية والاقتصادية المتعلقة بها تهدد بشدة مدخرات المواطنين، حسبما نقلت بي بي سي.

وبعد أن كانت الصين واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم، تراجعت أسعار العملات الرقمية بها إلى حد كبير بعد هذا القرار.