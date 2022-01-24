«أبو المكارم»: الدعم الحكومي للتصدير ساهم في الحفاظ على الأسواق

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أن الدعم الحكومي لملف التصدير جعل المصدرين لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين، أكدت حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.

مؤشرات إيجابية غير مسبوقة

وقال «أبو المكارم» إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي، ترجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولا سيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد التقي اليوم رؤساء المجالس التصديرية، في حضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ونقل إليهم توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم، مؤكدا على أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المجالس التصديرية من أجل الوصول بهدف الصادرات إلي 100 مليار دولار.

وقال «أبو المكارم»، إن رئيس الوزراء طالب رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم «روح المغامرة»، قائلاً: «توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم لإحداث طفرات وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم».

مطالب المجالس التصديرية أمام رئيس الوزراء

وكشف «أبو المكارم» عن استعراض رؤساء وممثلي المجالس التصديرية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء في حضور وزيرة التجارة و الصناعة، عددا من المطالب التي من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا وإفريقيا، بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.

وأشار إلي المطالبة بضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مؤكدا على أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية: «بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها».

مطالبات بتيسيرات بنكية.. ورئيس الوزراء يستجيب

وأشار أبو المكارم إلى مطالب رؤساء المجالس التصديرية بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء بالإعلان عن تواصله مع محافظ البنك المركزي، لعقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس التصديرية، وذلك لبحث مشاكل التمويل لدى المصنعين والمصدرين، وقال إنه تمت المطالبة بضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع على خفض تكلفة الإنتاج النهائي وإحلال الإنتاج المحلي محل السلع المستوردة.