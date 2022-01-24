«التجارة»: أوروبا رفضت 128 شحنة زراعية وغذائية في 2021 رغم زيادة الصادرات

كشف بيانات رسمية عن ارتفاع عدد إخطارات رفض شحنات الحاصلات الزراعية المصرية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 128 إخطارا في العام الماضي، مقارنة بـ44 إخطارا في العام 2020.

وأظهرت بيانات أعدتها وزارة التجارة والصناعة، ضمن تقرير عن حالة صادرات السلع الزراعية والغذائية لأوروبا، واطلعت عليه «الوطن»، أن إجمالي إخطارات رفض الشحنات شهد قفزة كبيرة العام الماضي، حيث أن عدد الإخطارات لم يكن يتجاوز 65 في 2016، و 63 في 2017، و 59 في 2019.

أكتوبر وديسمبر الأعلى

ووفقا للبيانات، فإن شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين شهدا أعلى عدد من إخطارات الرفض، بينما شهدت شهور فبراير ومايو ويوليو أقل عدد من إخطارات الرفض.

وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع كبير في عدد إخطارات الرفض من جانب الاتحاد الأوروبي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، موضحا أن ذلك الأمر قد يرجع إلى وضع الاتحاد مزيد من القيود الفنية حول اختبارات سلامة الغذاء للسلع الزراعية والغذائية، لم تكن موجودة من قبل، منها بعض المركبات المستحدثة الخاصة بمتبقيات المبيدات.

زيادة إيجابية للصادرات

وأضاف التقرير أنه رغم ارتفاع عدد إخطارات الرفض المبدئي للصادرات الزراعية في أوروبا، إلا أن الزيادة في الصادرات نتيجة ارتفاع الطلب عليها كانت أكبر وأعمق في تأثيرها الإيجابي من عدد الإخطارات وتأثيرها السلبي.

وأكد التقرير أنه إخطارات الرفض تعد جزءا بسيطا من الرسائل التصديرية المقبولة، غير أنه يجب مراعاة أسباب الرفض والعمل على تلافي آثارها السلبية.وكشف التقرير أن عدد الإخطارات في دولتي المغرب وتونس، وهما من أكثر الدول العربية المتشابهة في هيكلها التصديري مع مصر، والمنافسين لها في السوق الأوروبي، كان أقل بكثير، حيث لم تتجاوز الإخطارات الخاصة بالمغرب أكثر من 23 إخطارا، وتونس 10 إخطارات فقط.

وكشف التقرير أيضا أن أغلب إخطارات الرفض العام الماضي جاء من هولندا بواقع 33 إخطارا، ثم ألمانيا بواقع 25 ، ثم إيطاليا وسلوفينيا بـ 13، لافتا إلى أن أبرز أسباب الرفض جاء نتيجة احتواء المنتجات على نسب متبقيات مبيدات مرتفعة، وهو أكبر الأسباب للرفض بنسبة 54%، ثم جاءت الإصابة بالأعفان والبكتريا في المرتبة الثانية بنسبة 34%، ثم في المركز الثالث الفطريات السامة بنسبة 7%.