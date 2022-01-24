بسمة وهبة بعد تعافيها من أوميكرون: «تجربة مخيفة كأن قطر وقع عليا»

قالت الإعلامية بسمة وهبة في أول ظهور تليفزيوني لها اليوم، بعد تعافيها من الإصابة بمتحور أوميكرون: «الحمد والشكر لك يا رب، عدت على خير، الحقيقة دور أوميكرون من فيروس كورونا اللي الواحد أخده كان تجربة صعبة ومخيفة، بس ربنا كبير والحمد لله عدت على خير، كأنه قطر وقع عليا».

تجربة صعبة

وتابعت «وهبة»، في برنامجها «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور الفضائية، أنها شديدة الحرص منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية لدرجة أن بعض الناس كانوا يقولون لها «أنتي أوفر»، وكانت تعزل نفسها لعدة أيام بعد الوجود في أي تجمع، معقبة: «كل شوية كنت بعمل مسحة لغاية ما مناخيري تعبت من كل المسحات اللي عملتها، لدرجة أني صعبت على الناس في المعمل وعملولي خصم».

وتابعت: «الحمد لله بعد سنتين ربنا قدر أني أعيش التجربة الصعبة دي وإن شاء الله ربنا يبعده عن أي حد، ونصيحة مني للناس بعد هذه التجربة خلوا بالكم وبلاش تهاون، فيه ناس بيجيلهم رشح وكحة وبيقولوا دور برد، وأنا عملت 3 مسحات سلبية وظهرت إيجابية في المرة الرابعة، واللي أنقذني أني بدأت العلاج من أول يوم».

نصيحة مهمة للمتابعين

ونصحت المتابعين بعدم الاستهانة في الحصول على اللقاح لأن آخر جرعة لقاح حصلت عليها كانت من سنة، ولم تحصل على الجرعة الثالثة، ولذلك أصيبت بدور صعب وشديد جدًا، وحتى الآن تعاني من المضاعفات، مشددة على أن الأمر ليس سهلًا.

وشكرت بسمة الجمهور الذي حرص على دعمها والدعاء لها خلال هذه الفترة، مشددة: «بدعواتكم عديت المحنة، ومحبة الناس كنز، وأشكر كل الزملاء، الذين اطمأنوا عليا، وأشكر كل الأطباء الذين أشرفوا على علاجي، وعلى رأسهم الدكتور حسام حسني».