فنانون رفضوا العمل مع يوسف شاهين.. أبرزهم الزعيم والعندليب

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي ولد 25 يناير عام 1926 في الإسكندرية لأب لبناني وأم من أصول يونانية، ورغم الشهرة الكبيرة التي كان يتمتع بها إلا أن هناك بعض الفنانين الذين رفضوا العمل معه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الفنانين الذين رفضوا العمل مع المخرج يوسف شاهين:

عادل إمام

لم يجمع بين الزعيم عادل إمام والمخرج العالمي يوسف شاهين أي عمل فني، رغم محاولات البعض في الجمع بينهما، حيث قالت الناقدة صفاء الليثي خلال لقائها في برنامج 8 الصبح المذاع عبر شاشة قناة dmc، إن الفنان عادل إمام رفض العمل مع الراحل يوسف شاهين رغم طلب الأخير التعاون معه في أحد أفلامه، بحجة أنه لا يفهم طبيعة ونوعية أفلام شاهين، وكان يخشى من فشل التجربة.

سناء جميل

وكشفت الفنانة سناء جميل خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «ساعة صفا» مع الإعلامية صفاء أبو السعود، أنها رفضت التعاون مع الراحل يوسف شاهين في فيلم «وداعا بونابرت» لأنه بعد أن رشحها للدور، طلبت منه إرسال السيناريو إليها، وبعدها علمت أنها ستؤدي دورا صغيرا وستقوم فقط بالمرور من رصيف لآخر دون أن تنطق، وهذا ما أغضبها بشدة منه، وعندما قابلته بعد ذلك قالت له: «أما إنك بجح بصحيح، كيف تجرؤ على ذلك؟».

سناء جميل: يوسف شاهين كان سببا رئيسيا في انتحار داليدا

كما ذكرت خلال اللقاء أن شاهين كان سببا رئيسيا في انتحار الفنانة داليدا بسبب فشل فيلمهما «اليوم السادس» الذي كانت تضع أملها عليه في أن تستعيد قوتها الفنية ونجاحها، مشيرة إلى أنها ترى يوسف شاهين من المخرجين المتكبرين.

عبد الحليم حافظ

وكان من بين الفنانين الذين لم يعمل معهم شاهين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، رغم أنهما حاولا أكثر من مرة للتعاون الفني بينهما، ومن تلك المحاولات فيلم «الاختيار» حيث كان عبد الحليم حافظ المرشح الأول للفيلم، ونتيجة نشوب عدد من الخلافات بسبب رفض شاهين غناء العندليب ضمن أحداث الفيلم وهذا ما لم يقبله عبد الحليم فقرر المخرج الراحل استبعاد عبد الحليم من الفيلم، ولعب دوره الفنان عزت العلايلي.

وبعد عامين كانت المحاولة الثانية عندما أعجب عبد الحليم بسيناريو فيلم «وتمضي الأيام» وقرر أن يتولى شاهين إخراجه، ولكن باتت المحاولة بالفشل عدما قام شاهين بإدخال بعض التعديلات على السيناريو، وإضافة شخصيتين جديدتين لأحداث الفيلم، ولكن عبد الحليم رفض ذلك، قائلا: «المجنون جايب لي اتنين شيوعيين يعلموني الوطنية».