التحريات تكشف مفاجأة في واقعة امتحانات اللاعب مصطفى محمد: بالاتفاق

كشفت مصادر أمنية، أن الشاب المتورط في دخول امتحان المعهد العالي في شبرا منت، بدلا من اللاعب مصطفى محمد، الموجود حاليا مع بعثة منتخب مصر لكرة القدم المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، أن الشاب من سكان شارع الهرم، وتحديدا من الشارع الذي يسكن فيه اللاعب مصطفى محمد.

الشاب واللاعب اتفقا سويا

وأوضحت المصادر الأمنية، لـ«الوطن»، أنَّ تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أن الشاب واللاعب مصطفي محمد اتفاقا سويا أن يؤدي الامتحان بدلا عنه؛ لأنه مسافر خارج البلاد، مشيرة إلى أنَّه جارٍ استكمال التحريات لكشف إن كان الشاب قد أدى امتحانا قبل ذلك أم لا.

وأشارت جهات التحقيقات إلى أنها استمعت للشؤون القانونية الذين أكدوا أن اسم اللاعب موجود في كشف الطلبة الذين يؤدون الامتحان، على الرغم من أن اللاعب موجود في دولة الكاميرون خارج مصر، وألقي القبض على هذا الشاب.

لحظة القبض على الشاب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي امتحانا بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد المقيد بالفرقة الثانية، وبمواجهته أمام اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث المحافظة، اعترف انه صديقه ويقوم بمساعدته ومجاملته اثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.