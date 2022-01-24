«التعليم العالي»: إحالة واقعة امتحان طالب بدلا من مصطفى محمد للتحقيق

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تواصلت اليوم مع مسئولي المعهد العالي بشبرامنت، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أداء أحد خريجي كلية الآداب بالمعهد لامتحان الفصل الدراسي الأول، بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية بالمعهد، موضحة أن الوزارة قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ما إذا كان الخريج يؤدي بالفعل امتحانا بدلا من لاعب المنتخب المصري، من عدمه.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموضوع محل تحقيق، وبمجرد انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن تفاصيلها للرأي العام، لافتاً إلى أنه في حالة التأكد من ثبوت الواقعة سيتم الإعلان بعد انتهاء التحقيقات عن هوية الطالب المنتحل لصفة اللاعب الأصلي.