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جالاتا سراي يضم مصطفى محمد رسميا من الزمالك حتى عام 2025

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الوطن
06:13 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
مصطفى محمد

مصطفى محمد

أعلن نادي جالاتا سراي التركي انضمام مصطفى محمد لصفوف الفريق التركي بشكل نهائي قادما من الزمالك حتى عام 2025.

جالاتا سراي يفعّل بند شراء مصطفى محمد 

فعّل فريق جالاتا سراي بند شراء مصطفى محمد من الزمالك بشكل نهائي، مقابل 4 ملايين دولار.

وكانت صحيفة «fotomac» التركية قد ذكرت أن إدارة النادي فعلت عقد شراء مصطفى محمد بشكل نهائي بعد توقيع اللاعب على عقد جديد لمدة 3 سنوات؛ تبدأ من يناير المقبل.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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