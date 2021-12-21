سقوط جالاتا سراي وألتاي في الدوري التركي بمشاركة مصطفى محمد وريان

سقط ثنائي منتخب مصر، مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، وأحمد ياسر ريان، مهاجم ألتاي، في فخ الخسارة مع فريقيهما خلال لقاءات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري التركي، وذلك بعد الخسارة من أضنة ديمير سبور، وطرابزون سبور، على الترتيب.

جالاتا سراي يخسر أمام أضنة

جالاتا سراي حل ضيفًا على أضنة ديمير سبور، وخسر بهدفين دون رد، في لقاء شارك فيه مصطفى محمد خلال اللقاء أساسيًا واستمر حتى النهاية.

ألتاي يسقط أمام طرابزون

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