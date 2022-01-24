إيفا فارما: إتاحة «مولونبيرافير» خلال يوم على الأكثر لعلاج مرضى كورونا

قال الدكتور جورج ماهر، مدير قطاع التسويق في شركة «إيفا فارما»، إن إقرار هيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ لأول علاج لفيروس كورونا من خلال الفم خبر رائع لكل المصابين بالفيروس في مصر والعالم، مشيرا إلى أن المريض سيحصل على 4 كبسولات صباحا ومثلها مساءً لمدة 5 أيام فقط.

وأضاف «تم تجربة الدواء على 775 مريضا وكانت حالات الشفاء كاملة، وحالات الوفاة 0%، وكلنا في قمة التفاؤل، وسيحمل هذا الأمر كل ما هو خير وجيد لمرضى كورونا على مستوى العالم، ويستعمل في الحالات البسيطة ومتوسطة الشدة، وخلال يوم على الأكثر سيكون متاحا لعلاج الحالات».

الدواء الأول من نوعه

وأضاف «جورج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، أن دواء مولونبيرافير يعتبر الأول من نوعه الذي يحصل على إجازة هيئة إدارة الغذاء والدواء كدواء مصنع خصيصًا لعلاج كورونا، موضحًا أن كل العلاجات السابقة عليه كانت علاجات لأمراض فيروسية أخرى وجُربت لعلاج حالات كورونا وأثبتت فعالية.

دواء مصنع خصيصا لعلاج كورونا

وتابع مدير قطاع التسويق في شركة إيفا فارما: «نحن أمام أول دواء مصنع خصيصًا أجيز لعلاج حالات كورونا، وبالتزامن مع تسويق العقار في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يتم تسويقه في مصر، وهي أول دولة في المنطقة والشرق الأوسط كله، تقوم بإجازة باستخدامه».

ولفت، إلى أن العقار سيكون متاحًا بالمستشفيات لعلاج مرضى كورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، إذ أنه عقار يجرى الحصول علي من خلال الفم باختلاف عن العقارات الأخرى السابقة.