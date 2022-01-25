يحيى الفخراني: رفضت العمل في «المصير» بعدما أقنعت يوسف شاهين بتغيير السيناريو

تحدث الفنان يحيى الفخراني، عن مشاركته في فيلم أرض الأحلام مع النجمة الراحلة فاتن حمامة، موضحًا: «قالوا لي إنها اختارتنا، والفيلم جاء بعد فيلم يحيى الفخراني، ولما جالي قلت أنا لسه طالع من تجربة منيلة وكنت متعقد وقلت مش هعمل الأفلام دلوقتي، فالمخرج قالي مش أنا اللي عاوزك، دي فاتن حمامة».

التعامل مع فاتن حمامة

وأضاف الفخراني، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة» على قناة dmc، أنه سأل فاتن حمامة عن سر تمسكها به: «قالت لي عاوزة أعمل دور حلو وشايفة إني عنصر كويس معاها، وكانت تجربة حلوة جدا».

أول لقاء مع فاتن حمامة

وتابع: «أول يوم تصوير قالوا لي مدام فاتن عاوزة تشوفك في الكارافان، وكانت أول مرة أشوفها لايف، وكنت رافض أعمل مكياج، لكن لما شفتها حسيت إني لازم أعمله، لأني بعاكسها في أول مشهد وبقولها إيه الرجلين الجميلة دي، وقلت لها معلش هروح أعمل المكياج، وكان لازم شعري يبقى كله شايب، فشيِّبت شعري كله، وكانتت تجربة جميلة جدا».

من ناحية أخرى، أشار إلى أنه كان سيشارك في فيلم المصير مع المخرج الراحل يوسف شاهين: «رشحني خالد يوسف عندما كان المساعد الأول له، وطلب يقابلني، فقالي الدور ده محدش يعرف يعمله غيري وانت بعد ما شفت لك شغلك، اقرأه وقولي رأيك، وقرأته طول السكة وأنا مسافر الإسكندرية، وكل ما يكلمني أقوله مراته بتقراه».

ولفت، إلى أنه قال ليوسف شاهين إن الفيلم جميل لكنه في حاجة إلى إعادة حوار: «الحوار مكنش عاجبني، وقلت له أنا اللي هقول الكلام، ووافق، وخالد يوسف قالي إن اللي حصل ده سابقة، ورحت له في المكتب بعد ما اتفقنا على كل حاجة، وقعدت أتفرج على الأفيش في مكتبه، كان في شاب جديد اسمه مكتوب كبير أوي، وتنبهت لإني أقوله إن اسمي هيتكتب ازاي، ولما قالي يلا نمضي، ولما سألته عن الأفيش قالي انت بطل مطلق».

وأردف: «قالي أنا كتبتك اسم أول بس هنقلل الأجر شوية، والكلمة دي قلقتني، لأن كلمته مش واحدة، وقلت له هفكر في الموضوع، وأحس إني مش عاوز أعمل الدور، وجه ورايا الأسانسير، وقلت له هفكر، لكن بعد كده خالد يوسف كلمني وقالي مفيش، وكلم نور الشريف وموافق يجي، وأنا قلت له مينفعش ومشاركتش في الفيلم».