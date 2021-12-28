إسعاد يونس صاحبة السعادة تبهج جمهورها برأس السنة: بهاء سلطان وشيرين

على مدار الأيام الماضية تصدرت الفنانة إسعاد يونس تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث «جوجل»، بعد مساهمة برنامجها «صاحبة السعادة» في الصلح بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، بعد خلاف دام لسنوات، فضلًا عن حلقات رأس السنة التي تستعد لطرحها.

ووقع المنتج نصر محروس على براءة ذمة إلى الفنان بهاء سلطان على الهواء خلال استضافتهما في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة dmc، والتي أعادت حق «بهاء» في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية بأي وقت يريده.

إسعاد يونس تعلق على التصالح بين بهاء سلطان ونصر محروس

وعلقت الفنانة إسعاد يونس صاحبة السعادة على التصالح بين الثنائي خلال الحلقة، قائلة: «تلك اللحظة تاريخية طال شوق الناس لها والحمد لله تمت على خير».

إبراء ذمة من نصر محروس إلى بهاء سلطان

ونص إبراء الذمة على الآتي: «أنا نصر محروس عبدالمسيح، أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه، والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف، وكذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه».

وتابع: «ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علمًا بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي لمساعدته في المستقبل.. نصر محروس».

إسعاد يونس تستضيف شيرين وبناتها

وكانت الفنانة إسعاد يونس أعلنت عن استضافة الفنانة شيرين عبد الوهاب وبناتها في أول ظهور لهن بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، وذلك خلال حلقات الاحتفال برأس السنة الجديدة 2022، كما تظهر شيرين خلال الحلقة بالنيولوك الجديد الذي ظهرت به خلال حفلها الغنائي الأخير «حليقة الشعر».

كما روجت «يونس» أمس لحلقة جديدة من برنامجها خلال احتفالات رأس السنة دون إظهار وجه الضيف، ولكن كانت توقعات الجمهور كلها تأتي في إطار أن الضيف القادم سيكون نجم المنتخب المصري محمد صلاح.