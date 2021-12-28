«نهضة مصر» تصدر كتاب إسعاد يونس الجديد «لسه الحياة ممكنة»

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، إطلاق كتاب الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الجديد «لسه الحياة ممكنة.. أيوة ممكنة»، ليتصدّر أبرز إصدارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، المتوقع انعقاده في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بالتجمع الخامس.

ملامح كتاب إسعاد يونس الجديد

أما عن الكتاب، فهو يتناول جانبًا من حياة إسعاد يونس، عبر سرد مواقف وحكايات مرت بها، إذ تصف الكتاب كما جاء في كلمتها عبر الغلاف قائلة: «اللي بين إيديكم بعض من أيامي وأفكاري، حكاياتي مع ناس طيبة وحلوة وغالية مرت في عمري، مواقفي مع الأيام اللي تضحك وساعات تحزن وساعات تخليك تفكر وتسرح في اللي ورا المعاني، أيوة ما هي الكتابة طول عمرها كانت رفيقة رحلتي في الحياة، عبّرت بيها عن اللي مر بيا واللي مر عليا».

وتابعت إسعاد يونس، في كتابها: «اللي بين إيديكم، مش تنظير ولا فلسفة ولا أي حاجة من المعاني المجعلصة دي، دي تجربة إنسانة في التعبير عن مشاعرها يمكن تنفع حد أو تضَّحك حد أو تخلي حد يفكر في حاجة أحلى ينفع بيها الدنيا ونفسه».

واستكملت: «أيوة أصل احنا كلنا شبه بعض أوي مهما اختلفت التفاصيل، وملامح الحاجات ونتايجها، كلنا بشر بنخاف ونحب وننبهر بالقدوة ونتوتر من التغيير والجديد في حياتنا وننقهر من الغدر والندالة، وعشان كده اسمع مني وخدها حكمة من إسعاد بنت يونس: مهما حصل في الكون، ومهما عدى عليك افتكر كويس إن الحياة لسة ممكنة.. أيوة ممكنة».

كتب إسعاد يونس الصادرة عن «نهضة مصر»

جدير بالذكر، أنَّ هذا الكتاب يعد الإصدار الرابع للكاتبة إٍسعاد يونس مع دار نهضة مصر للنشر، حيث نشرت الدار كتابيها «زي ما بقولك كدة» في 2016، وذلك في جزأين، و«جايلك في الكلام"» عام 2018.