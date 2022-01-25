تأجيل محاكمة «لمياء» بتهمة قتل طفلتها بالفيوم: «ستعرض على لجنة نفسية»

أجلت محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، محاكمة لمياء.م.ع.ت، بتهمة قتل ابنتها فاطمة أحمد محمد عبد الكريم، 7 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك في القضية رقم 25388 جنايات طامية لسنة 2021 والمقيدة برقم 1629 كلي الفيوم، لمرورها بأزمة نفسية إثر تهديد زوجها لها بالزواج من أخرى.

عرض المتهمة على لجنة نفسية

وقررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهمة، لحين عرضها على لجنة من الطب النفسي لتوقيع الكشف عليها، وإثبات إصابتها بمرض نفسي من عدمه، وذلك على الرغم من عرضها على لجنة من الطب النفسي والتي أكدت أنّ قواها العقلية سليمة، وأنّها غير مصابة بأي مرض نفسي، وأنّها مسؤولة عن ارتكابها لجريمة قتل طفلتها مسؤولية كاملة.

زوجها هددها بالزواج من أخرى

وأكد الدكتور ياسر حجاج محامي المتهمة بقتل ابنتها أمام هيئة المحكمة، أنّ المتهمة مريضة نفسياً وتخضع لعلاج نفسي منذ ولادتها ابنتها الثالثة وقبل ارتكابها الجريمة بفترة طويلة، وكانت تخضع للعلاج النفسي لدى أحد الأطباء، حيث قدّم الروشتات والأوراق التي تثبت صحة كلامه، كما أنّ تحريات المباحث أثبتت أنّها مريضة، معللاً ذلك بسبب تهديد زوجها المستمر لها بالزواج من أخرى لإنجاب ذكور نظراً لأنّها أنجبت 3 إناث ولا يمكنها إنجاب ذكور.

لمياء أغرقت ابنتها حتى الموت

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو المُنقضي حينما تلقت الشرطة بلاغاً من أحد المواطنين بقيام زوجته بقتل ابنته، فانتقلت على الفور إلى منزل المجني عليها، وتفاجئوا بوجود جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث أغرقتها والدتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وإزرّق جسدها من شدة مقاومتها لوالدتها، لمرورها بأزمة نفسية إثر تهديد زوجها لها بالزواج عليها.