جنايات الفيوم تنظر محاكمة أم بتهمة قتل ابنتها.. «أغرقتها حتى الموت»

تنظر محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسن دياب محمد الصادق، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل عثمان، اليوم الاثنين؛ محاكمة لمياء محمد علي توفيق؛ بتهمة قتل ابنتها بإغراقها في برميل مياه حتى الموت؛ لكثرة بكائها؛ في القضية رقم 25388 جنايات مركز طامية لسنة 2021، والمقيدة برقم 1629 كلي الفيوم، حيث من المقرر أن يتم النطق بالحكم بعد سماع مرافعة الدفاع.

الأب عاد للمنزل فوجد جثة طفلته

تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 يوليو الماضي، حينما أقدمت ربة منزل تدعى لمياء، على قتل ابنتها بإغراقها في برميل مياه حتى الموت، بسبب كثرة بكائها وطلباتها، بدم بارد دون أن يرق قلبها لتوسلات طفلتيها الآخرين اللذين كانا يبكيان بشدة على شقيقتهما، أو حتى محاولات ابنتها للإفلات منها، وذلك في مدينة طامية بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية يفيد مقتل طفلة تدعى فاطمة أحمد محمد عبد الكريم، 9 سنوات، على يد والدتها بعدما أغرقتها في برميل مياه حتى الموت، بسبب كثرة طلباتها وبكائها المستمر في منظر مروّع أمام طفلتيها الآخرتين.

الأم مصابة بمرض نفسي

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم عمر عبد الحكم رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة الطفلة وقد تحولت للون الأزرق داخل برميل مياه بمنزلها، وأكد والد الطفلة أن والدتها قتلتها.

وقال والد الطفلة أن زوجته أصيبت بمرض نفسي عقب ولادتها الأخيرة نظراً لإنجابها فتيات فقط وأنها أم لثلاث فتيات، وكانت تخضع لعلاج نفسي مع أحد الأطباء وتحصل على أدوية ورغم ذلك كانت تعامل بناتها بقسوة وتعتدي عليهن بالضرب المبرح حتى قتلت إحداهن.

إحالة الأم إلى الجنايات

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، حيث تم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما فيها من إصابات.

وأحيلت والدة الطفلة إلى محكمة الجنايات، التي بدأت أولى جلساتها السبت الماضي، وقضت بتأجيل القضية إلى اليوم الاثنين لسماع مرافعة الدفاع، وإصدار الحكم.