سفير مصر في باريس يشيد بمنتدى شباب العالم خلال احتفالية باليونسكو

أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري، من مشاركة واسعة من ممثلي الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يُعد انعكاساً للدور المهم الذي بات يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار بين الشباب وتبادل الخبرات ونشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، مشيداً بالنتائج الصادرة عنه وما شهده المنتدى من حوارات ثرية حول مختلف القضايا الدولية المهمة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري أمس فى احتفالية «أسبوع الصوت» الذي يتم تنظيمه سنوياً تحت رعاية منظمة اليونسكو.

السفير يوجه التحية لفريق «هندسة عين شمس»

ووجَّه السفير خلال كلمته، التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة «أسبوع الصوت الدولية»، مشيداً بالتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد أحد الأولويات الأساسية للجمهورية الجديدة القائمة على قيم العمل والعلم والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي انعكس في حصول المؤسسات التعليمية المصرية على العديد من جوائز اليونسكو في مجالات التربية والعلوم خلال الفترة الماضية.

الجائزة الثانية لجامعة عين شمس من اليونسكو

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجائزة تعد الثانية التي تحصل عليها جامعة عين شمس من اليونسكو خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق لها الحصول على جائزة «كونفوشيوس/ اليونسكو الدولية» في مجال محو الأمية فى شهر نوفمبر 2021.