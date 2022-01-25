الهند تسجل أكثر من 255 ألف إصابة بـ«كورونا».. والصين «صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، أكثر من 255000 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 490462 حالة وفاة

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 255874 إصابة بـ الفيروس، و614 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، لتقترب حصيلة الإصابات بـ«كورونا» من 39.8 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 490462 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقه «هندوستان تايمز» الهندي.

واشارت الصحة الهندية، إلى تعافي نحو 267753 شخصا من «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيرس إلى 37071898 حالة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات النشطة إلى 2236842 حالة.

وكانت السلطات الصحية في الهند، سجلت أمس الاثنين، 306064 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن الحالات النشطة ارتفعت إلى 2249335 حالة، وهي الأعلى في 241 يوما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ثبات حصيلة وفيات «كورونا» في الصين عند 4636 حالة

وفي الصين، أعلنت «اللجنة الوطنية للصحة»، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» (18 محلية العدوى و27 حالة وافدة» و«صفر وفيات»، امس الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105705 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4636 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 83340 حالة إصابة بـ«كورونا» و259 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس في البلاد إلى 24127595 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 623356 حالة وفاة.