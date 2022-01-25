عالم أرصاد: الشتاء السنة دي مختلف.. و«هبة» جاية من لبنان ومش مصرية

كشف الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ تفاصيل عاصفة «هبة» التي من المنتظر أن تضرب مصر، لافتًا إلى أن مصدرها لبنان وأثرت على عدد كبير من دول المنطقة منهم سوريا ولبنان والعراق والأردن ومن المنتظر وصولها لمصر.

وأوضح أبوالمعاطي خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامجه «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير وحاد في درجات الحرارة وأن تصل الحرارة لـ4 درجات مئوية ونزول صقيع على الزراعات.

وتوقع أبوالمعاطي استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لنهاية الشهر مع وجود أمطار أيام الأربعاء والخميس مضيفًا «هذا الأسبوع انخفاض كبير للحرارة وفيه أمطار أربعاء وخميس والطقس غير مستقر لحد آخر الشهر».

الشتاء السنة دي مختلف

وكشف رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ سبب تسمية العاصفة بـ هبة قائلًا: «علماء الطقس والأرصاد اللي هناك بيسموا والعاصفة لما بتتسمى على اسم أنثى بتبقى شديدة وهبة جاية من لبنان ومش مصرية»، مؤكدًا أن الشتاء هذا العام مختلف «الشتاء السنة دي مختلف عن السنوات الماضية».

وأشار أبوالمعاطي إلى أننا في الجزء الأخير من شهر طوبة، متوقعًا تحسن الأجواء بعد مرور هذا الشهر «إحنا في الجزء الأخير من شهر طوبة وبعد كده هتتحسن الأجواء باذن الله».