«الأرصاد»: ندرس تغيير وصف مناخ مصر بالمناهج التعليمية

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن الهيئة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم؛ لبحث تغيير توصيف المناخ في مصر في المناهج، لافتا إلى أنه من طبيعة عمل الوزارة وصف مناخ مصر، المعروف من قديم الأزل بأنه «حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء»، ومع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، رأت الهيئة ضرورة دراسة تغيير مناخ مصر وفقا للمتغيرات.

انخفاض درجات الحرارة الأربعاء والخميس

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الطقس خلال الفترة الحالية، شديد البرودة، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ مستمر سواء في فترات النهار أو الليل.

وأفاد بأن الطقس يومي الأربعاء والخميس يشهد انخفاضا جديدا بدرجات الحرارة مقارنة بهذه الأيام، وتتراوح ما بين 2: 3 درجات، مشيرا إلى أن العظمى بالقاهرة سجلت اليوم 16 درجة، بينما من المتوقع أن تسجل الأربعاء 13 درجة خلال فترات النهار، وبالمثل باقي محافظات الجمهورية، ومع نشاط الرياح خلال فترة الظهيرة تصل الدرجة المحسوسة لـ 11 أو 10 درجات مئوية.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت بالفعل في نشراتها الجوية، أن نشاط الرياح المصاحب بانخفاض درجات الحرارة يزيد الإحساس بالبرودة.

وعن طقس الغد، أوضح أنه بارد خلال فترات النهار، وشديد البرودة خلال الليل، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا 15 درجة مئوية بالقاهرة، وفي فترات الليل تتراوح ما بين 7 و8 درجات مئوية.

ولفت إلى أن فرص الأمطار المصاحبة لنشاط الرياح وانخفاض الحرارة الأربعاء المقبل، تكون ما بين المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية.

وأضح أن أبرد مكان في مصر خلال شهر يناير هو مدينة سانت كاترين، التي تتساقط على مرتفعاتها الثلوج، وتصل الصغرى هناك إلى -2، ويلي هذه المنطقة محافظات شمال الصعيد التي تتراوح الصغرى فيها ما بين 4 إلى 6 درجات، مثل بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط، بينما أدفأ مكان في مصر حاليا هو جنوب الصعيد والغردقة وشرم الشيخ، وتتراوح الحرارة في هذه المناطق خلال النهار ما بين 16 لـ 17 درجة والصغرى من 10: 12 درجة.