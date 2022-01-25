موقف القطاع الخاص من إجازة عيد الشرطة.. قانون العمل بيقول إيه؟

يمنع قانون العمل الموحد الخاص، المعني بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، القانون حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازة عيد الشرطة، المقررة يوم الخميس المقبل 27 يناير إجازة رسمية، بدلًا من اليوم الثلاثاء 25 يناير بمناسبة أعياد الشرطة.

يجوز لصاحب العمل رفض حصول العامل على الإجازات الرسمي

وتنص مواد قانون العمل الموحد، على أنّه يجوز لصاحب العمل أن يرفض حصول العامل على الإجازات الرسمية، التي تقررها الدولة لمناسبات وطنية أو دينية، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، على أن يتولى صاحب العمل تعويض العامل ماديًا وذلك بمنحه مثلي الأجر عن هذا اليوم، إذ يجرى حساب قيمة الأجر بناء على الراتب الذي يتقاضاه العامل.

كما نص القانون، على عدم جواز رفض العامل، قرار صاحب العمل، بالحضور يوم الإجازة، طالما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل وفقا لما نص عليه قانون العمل، وذلك لتحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الإنتاج الثلاثة، صاحب العمل والمنشأة والعامل.

الخميس المقبل إجازة بمناسبة أعياد الشرطة

ومن المقرر أن يحصل العاملون في الدولة على إجازة رسمية يوم الخميس المقبل، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، ذلك اليوم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاحتفالات بأعياد الشرطة، والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، وبناء على ذلك قرر وزير القوى العاملة، محمد سعفان منح العاملين بالقطاع الخاص، يوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر.

جدير بالذكر، أنَّ رئيس مجلس الوزراء منح جميع العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، إجازة رسمية بأجر يوم الخميس 6 يناير بدلًا من الجمعة 7 يناير، بمناسبة احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد.