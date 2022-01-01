«التعليم» تكشف حقيقة اعتبار يوم الأحد إجازة رسمية للمدارس 2022

مع تكرار هطول الأمطار، كثيراً ما يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موقف الدراسة في المدارس سواء تعطيلها أو استمراراها كما هي، وهو ما يثير السؤال حول إن كان يوم الأحد إجازة رسمية للمدارس 2022 أم لا، خاصة مع اعتبار بعض المحافظات يوم الأحد إجازة لسوء الأحوال الجوية المتوقع، ففي محافظة مطروح يعتبر إجازة رسمية لأنه تم تعطيل الدراسة بسبب سقوط الأمطار بحسب ما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، مشددة على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالعملية التعليمية.

موقف المدارس 2022 غداً في محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن من المحافظ تفيد بكون يوم الأحد إجازة رسمية للمدارس 2022، موضحاً أن الدراسة حتى الآن مستمرة كما هي في مواعيدها الرسمية في المدارس الخاصة والحكومية، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات وعدم الغياب من المدارس طالما لم تصدر أي تعليمات تفيد بتعطيل الدراسة.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار تعطيل الدراسة يصدر من المحافظ بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد الجيد للامتحانات، مؤكداً أنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة المتعلقة بامتحانات صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الأول والثاني الإعدادي وكذلك الأمر بالنسبة لأسئلة الصف الثالث الإعدادي والتي ستعقد على مستوى المديرية.

موقف المدارس 2022 غداً في محافظة القاهرة

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن اعتبارا يوم الأحد إجازة رسمية للمدارس 2022 لم تصدر به أي تعليمات حتى الآن، مؤكداً أن الدراسة مستمرة في مواعيدها كما، لافتاً إلى أن الإدارة التعليمية كثفت من استعداداتها في الوقت الحالي للامتحانات، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حريصة على متابعة غياب أي طالب من المدرسة والوقوف على الأسباب التي دفعته لذلك، لافتاً إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد في المدارس كتعقيم وتطهير الفصول بصفة مستمرة وعدم السماح لأي معلم بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة الطبية تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم.