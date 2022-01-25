دينا الشربيني عن دورها في فيلم «حامل اللقب»: دكتورة أمراض نسا قوية

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على موقع تبادل مقاطع الفيديو والصور «انستجرام» تفاصيل شخصيتها في فيلم «حامل اللقب» والمقرر عرضه في دور العرض بموسم نصف العام ابتداء من 2 فبراير المقبل.

ونشرت دينا صورة لها من بوستر الفيلم وعلقت قائلة «مسك دكتورة نسا بنوتة قوي في نفسها، وحلمها الوحيد هو الخلفة، "حامل اللقب" 2 فبراير بجميع دور العرض»، يذكر أنه كان من المقرر طرح الفيلم في 26 يناير الجاري ولكن تقرر تأجيله لـ2فبراير المقبل.

فيلم حامل اللقب يناقش المشاكل الزوجية بشكل كوميدي

فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تدور في مجتمعنا بشكل كوميدي.

دينا الشربيني تشارك في مسلسل «الزيارة»

وعرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل«الزيارة» لدينا الشربيني، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون، برفقة مجموعة من الفنانين، إخراج المخرج الأسباني أدولفو مارتينيز، وقام بتنفيذ الإنتاج طارق خوسيه غطاس، موسيقى تصويرية تامر كروان، سيناريو وحوار ومعالجة درامية ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب تشويقي حول فتاه تدعي «أنصاف» التي تذهب في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة «حداد»، والتخلّص من الشرّ المسيطر عليها، حيث تفقد أسرتها في ظروف غامضة وتسافر بيروت لتحقيق أمر معين وتحاول مساعدة الناس، كما تدور أحداث المسلسل في إطار الـ8 حلقات، ومدة كل حلقة 45 دقيقة.

وقد نالت «الشربيني» إشادات عديدة بدورها في مسلسل «الزيارة» وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية وتصدرت دينا بعض مشاهدها فيه التريند.