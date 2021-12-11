دينا الشربيني عن دورها في «الزيارة»: شخصية مسالمة «ماليش في الرعب»

ردود أفعال إيجابية حققها مسلسل «الزيارة» بعد عرض أول حلقتين من العمل الذي ينتمي لنوعية دراما الرعب، المعروض على منصة «شاهد VIP»، وهو مأخوذ عن واقعة حقيقية في المجتمع اللبناني خلال ثمانينات القرن الماضي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم دينا الشربيني، تقلا شمون وكارول عبود، إخراج أدولفو مارتينيز.

دينا الشربيني تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «الزيارة»

وقالت الفنانة دينا الشربيني إنَّها تؤدي خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة مصرية انتقلت إلى أحد المنازل في لبنان التي تدور داخلها الأحداث، خاصة أنَّها تمتلك أسرار عديدة، وعبرت خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي» عن سعادتها بالتعاون مع النجمتين اللبنانيتين تقلا شمون وكارول عبود.

وأوضحت دينا الشربيني، أنَّها شخصية مسالمة ضمن المسلسل الذي يتضمن أحداثًا مرعبة، قائلة: «أنا مش هقدر أعمل رعب لأنّي أصلا بترعب مش هقدر أبص لنفسي في المراية بعد كدة».

ويتناول مسلسل «الزيارة»، قصة «إنصاف» التي تسافر من القاهرة إلى بيروت للعمل في أحد المنازل، ولكن يوجد خلف زيارتها سر خطير حيث تساعد في إزالة اللعنة الواقعة على عائلة «حداد»، ولكنها تكتشف سرًا خطير وراء تلك العائلة.

صناع «الزيارة»: المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية

وتدور أحداث مسلسل «الزيارة» في 8 حلقات، تعرض بواقع حلقتين في الثلاثاء من كل أسبوع على منصة «شاهد VIP»، تصل مدة الحلقة لـ 45 دقيقة، وهو مخصص للكبار فقط «18+» بسبب المحتوى الذي يتضمن بعض المشاهد العنيفة والمرعبة، عن قصة حقيقية في لبنان خلال ثمانينات القرن الماضي أثناء فترة الحرب، ونوه صناع المسلسل أن تم تغيير بعض الأحداث والأسماء لأغراض درامية واحتراما للعائلة التي واجهت اللعنة.