مسلسل الزيارة لـ دينا الشربيني يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته

تصدر مسلسل «الزيارة» للفنانة دينا الشربيني تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل، بعد انطلاق أول حلقتين منه، نتيجة الأحداث المشوقة التي يجسدها المسلسل.

موعد ومكان عرض مسلسل الزيارة

يعرض مسلسل الزيارة بإطار حلقتين كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، عبر منصة شاهد الإلكترونية، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الـ8 حلقات، ومدة كل حلقة 45 دقيقة، وتم عرض أول حلقتين منه الثلاثاء الماضي، وكانت الحلقة الأولى حملت عنوان «عرس البكر»، بينما كانت الحلقة الثانية بعنوان «التحول».

أبطال مسلسل الزيارة

مسلسل الزيارة بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون، برفقة مجموعة من الفنانين، إخراج المخرج الأسباني أدولفو مارتينيز، وقام بتنفيذ الإنتاج طارق خوسيه غطاس، موسيقى تصويرية تامر كروان، سيناريو وحوار ومعالجة درامية ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم.

قصة مسلسل الزيارة

تدور أحداث مسلسل الزيارة في إطار رعب تشويقي حول أحداث حقيقية وقعت في لبنان، حيث تجري الأحداث مطلع ثمانينات القرن الماضي، وقت الحرب اللبنانية، وتدور الأحداث حول «أنصاف» التي تذهب في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة «حداد»، والتخلّص من الشرّ المسيطر عليها.

وتقدم دينا الشربيني خلال الأحداث شخصية شابة مصرية، خسرت عائلتها ضمن ظروف غامضة، وتسافر إلى بيروت من أجل تحقيق حلم معين، كما أنها تحمل أسرارا وقوى غامضة، تحاول من خلالها مساعدة الناس.

مسلسل موضوع عائلي لـ ماجد الكدواني

وفي سياق آخر يعرض أيضًا خلال الفترة الحالية عبر منصة شاهد مسلسل «موضوع عائلي» بطولة الفنان ماجد الكدواني، في أول بطولة مطلقة له في الدراما.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «ابراهيم» الذي يعمل شيف في أحد المطاعم، لا يحب المفاجأت ويعيش بلا مبالاة بعد وفاة زوجته، ولكنه يكتشف بعد 20 عامًا أن له ابنة لا يعلم عنها شيء.