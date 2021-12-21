إشادات بأداء دينا الشربيني في مسلسل الزيارة: من أعظم ممثلات جيلها

تفاعل الجمهور مع مسلسل الزيارة بعد عرض الحلقتين الخامسة والسادسة منه على منصة «شاهد VIP»، خلال الساعات الماضية، وتصدّر المسلسل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق تريند منصات التواصل الاجتماعي، والذي يشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني، إلى جانب مجموعة من نجمات الدراما اللبنانية: تقلا شمون وكارول عبود، ومن إخراج أدولفو مارتينيز.

مواعيد عرض مسلسل الزيارة

يعرض مسلسل الزيارة المكون من 8 حلقات حصريا على منصة «شاهد VIP»، بمعدل حلقتين يوم الإثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 11 بتوقيت القاهرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب حول «إنصاف» التي تسافر من القاهرة إلى بيروت باعتبارها الشخص الوحيد القادر على إزالة اللعنة الواقعة على عائلة «حداد»، وهو مأخوذ عن قصة حقيقة وقعت في لبنان بثمانينات القرن الماضي.

المشاهدون يشيدون بأداء دينا الشربيني: من أعظم ممثلات جيلها

وحصد المسلسل، الذي صُنّف للمشاهدة للكبار فقط 18+ بسبب المحتوى الذي يتضمن بعض المشاهد العنيفة والمرعبة، رود أفعال إيجابية من المشاهدين على «تويتر»، الذين بدأوا التغريد حول الحلقات الجديدة بعد انتهائها مباشرة، وعلقت إحدى المتابعات: «المسلسل رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إبداع من جميع النواحي»، وأضاف آخر: «الزيارة مسلسل رعب وجديد من نوعه بالعالم العربي، وتقلا شمعون ما بعرف شو بينقال عنها أكثر من أنّها قديرة وأستاذة تمثيل».

وأشاد المشاهدون بأداء الفنانة دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل، وقالت إحدى المشاهدات: «دينا الشربيني دائمًا اختياراتها جميلة ولا زلت عند رأيي أنّها من أعظم ممثلات جيلها»، وأضاف آخر: «دينا الشربيني عاملة مسلسل الزيارة تحفة ورعب.. فعلا ولا غلطة».

وفي حوار سابق، أعربت دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «الزيارة»، الذي يعتبر تجربة درامية مختلفة بالنسبة لها، وكشفت عن خوفها من تلك النوعية من الأعمال التي تقوم أحداثها على الرعب، وأنّ مشاركتها جاءت لأنها تقدم شخصية مسالمة ضمن الأحداث، قائلة: «مكنتش هقدر أعمل رعب لأنّي أصلا بترعب».