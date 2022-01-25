صاحب «قالوا إيه» يهدي المصريين فلكلور «أنا صاحي»: كل واحد فينا بيقاتل في مكانه

قبل أيام، اجتاحت أغنية «أنا صاحي»، المأخوذة عن الفلكلور العسكري الشعبي، أذان مستمعي الراديو في مصر، خاصة محطات «9090، نجوم FM، وراديو النيل»، فضلا عن انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بصوت الفنان محمد وديع، صاحب هتافات «قالوا إيه»، الذي أهداه للشعب المصري المكافح والمقاتل في ميادين العمل المختلفة، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، وكتب في إهدائه على الفيديو الخاص بالأغنية: «إهداء إلى حماة وبناة الوطن في كل ساحات وميادين العرق والشرف فداءً وبناءً».

الفلكلور رسالة

في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال وديع إنّه كتب الفلوكلور عندما التحق بمعهد الفنون المسرحية، والتقى هناك، محمود شعراوي، المعيد في معهد الموسيقى العربية، والمتميز في مجال التوزيع، متابعا: «هنا شعرت أنّ كل شيء مهيأ لاكتمال تنفيذ الفلكلور وخروجه إلى النور، بعد توافر العناصر التي تستطيع إنجاح العمل الجديد، والمنتج أحمد الطالحي شجعني على تنفيذ الأغنية وأنتجها».

وتابع وديع، أنّ كلمات الأغنية انقسمت إلى جزأين، الأول، وهو الشعارات العسكرية المعروفة والتي تُردد كهتافات، أما الثاني فكان كلمات حماسية لشخصيات مختلفة من صعيدي وطبيب وفلاح، وغيرها من المهن المصرية، عبارة عن كوبليهات جديدة كتبها لتوصيل رسالة للشعب المصري: «الأغنية بتقول أنا صاحي وفي إيدي سلاحي، السلاح مش مقصود به السلاح بس، والموضوع مش قتال في الحرب بس، كل واحد في مجاله بيقاتل ولازم يبقى صاحي ويستخدم سلاحه، دي رسالة إن كله لازم يبقى صاحي وواعي لأن العالم بيجري ومحدش هيستنانا».

عيد الشرطة المصرية هو الوقت المناسب للفلوكلور

وأكد وديع أنّه رأى أنّ عيد الشرطة المصرية هو الوقت المناسب للأغنية، خاصة وأنّ المصريين يحتفلون بأبطال موقعة قسم الإسماعيلية، ممن تمسكوا بسلاحهم حتى آخر جندي، لذا فهي مناسبة مهمة جدا للمصريين، كاشفا عن أنّه تابع ردود الأفعال على الأغنية وفوجئ بالنجاح الذي حققته، رغم أنّه لم يمر على صدورها سوى يومين، ولم تذاع حتى الآن على شاشات التلفزيون، إذ تُذاع فقط على محطات الراديو: «جالي شكر من كل زمايلي وكل القيادات وزمايلي الفنانين».

الأغنية عبارة عن فلوكلور عسكري شعبي

«أنا صاحي» من إنتاج وإخراج الطالحي برودكشن، أما كلمات الأغنية عبارة عن فلوكلور عسكري شعبي، أضاف إليه الفنان محمد وديع، وأداء صوتي وغناء الكورال لمحمد وديع أيضا، أما ‎غناء الموال كان للفنان الشاب أحمد عبدالعزيز، واللحن عبارة عن فلكلور شعبي مصري، من ‎توزيع الممثل والموسيقي محمود شعراوي، المُعيد بمعهد الموسيقى العربية، هندسة الصوت علي شريف، والناي للفنان مودي الشافعي، والقانون للفنان محمد عمرو، وملابس التصوير لشخصيات البورسعيدي والصعيدي والفلاح لخالد الشيخ، ومساعد ملابس محمد الصعيدي.