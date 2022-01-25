غلق 5 محلات في الإسكندرية وتغريم 8 بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية

أغلقت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، 5 محلات وقررت تغريم 8 آخرين خلال حملات على الأسواق في نطاق حي وسط والمنتزه، وذلك تفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث إنهم لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

رفع 55 حالة إشغال وسط الإسكندرية

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى الدفع بحملة مكبرة لتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، حيث جابت شوارع: «شامبليون، سوتر، منشا، التل الكبير، القاهر، الفردوس، الإسكندراني محرم بك، لرصافة، أميرالبحر، المأمون، الأبعادية، بوالينو، عرفان، ومحسن، والبدوي»، وأسفرت الحملة عن غلق محلين وتغريم ثمانية، ورفع 55 حالة إشغال متنوع.

وأكدت المحافظة في بيان لها، منذ قليل، أنه قد جرى التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

13 ألف جنيه غرامات للمحلات المخالفة

في ذات السياق، تحفظ حي المنتزة أول على 16 شيشة والعديد من الإشغالات المتنوعة وغلق 3 محال وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الشتوية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بمتابعة انضباط الشارع وغلق المحال التجارية بالموعد المحدد ورفع الإشغالات التي تعوق الطريق أمام المارة والمركبات.

غلق 3 محلات في المنتزه أول

وأوضحت رئيس حي المنتزة أول، أنه جرى تنفيذ حملة موسعة بالشوارع الآتية: «جمال عبد الناصر، ملك حفنى، إسكندر إبراهيم، السيد رضوان» وأسفرت الحملة عن التحفظ على 16 شيشة وعدد من الإشغالات الأخرى وغلق وتشميع 3 محال مخالفة وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فورية على أن تستمر الحملات لردع المخالفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.