مواعيد القداس الإلهي بـ«مرقسية الإسكندرية»: الجمعة فقط بالحجز

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال الأيام المقبلة، حيث تقرر إقامة 7 قداسات بدءا من بعد غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل، ليشهد جدول ذلك الأسبوع حدثا فريدا منذ ظهور فيروس «كورونا»، حيث عادت قداسات يوم الأحد تستقبل المصلين بدون حجز مسبق، معتمدين على نظام أسبقية الحضور، بينما اقتصر الحجز على قداسات الجمعة فقط.

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن تلك ربع عدد القداسات يقام بأسبقية الحضور، والجزء الآخر بالحجز المسبق، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة التي تم إطلاقها لحضور القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية، في ظل الموجة الرابعة لـ«كورونا».

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي، والتي تسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، حول مواعيد القداسات الإلهية خلال الأيام المقبلة، فقد تكرر إقامة 7 قداسات إلهية خلال الأيام المقبلة، حيث تمثل نظام حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق في 3 قداسات، بينما يتم الحضور بنظام أسبقية الحضور في 4 قداسات.

مواعيد القداس الإلهي في الإسكندرية

- الأربعاء من 6:30 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحا، ومن 1 إلى 3 ظهرا، وجميعهم بنظام أسبقية الحضور.

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحا، وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 7 إلى 9 صباحا، بنظام أسبقية الحضور.

- الأحد من 6:30 إلى 8، ومن 8:15 إلى 10 صباحا، وكلاهما بأسبقية الحضور.