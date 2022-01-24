«خدمة المجتمع» بجامعة الإسكندرية يتجه لـ«رقمنة» إدارة عمليات الصيانة

أكد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الاستمرار في تنظيم القوافل الشاملة، من خلال الموافقة على تنظيم قافلة طبية مجتمعية، خلال الفترة القادمة، لخدمة قرية بهيج ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في مختلف التخصصات الطبية والزراعية والبيطرية والرياضية والتربوية والتعليم الفني.

تطوير منظومة رقمية لإدارة عمليات الصيانة

واستعرض المجلس جهود خدمة المجتمع بالجامعة في مجال الصيانة، من خلال مقترح المنظومة المتكاملة لإدارة عمليات الصيانة لجامعة الإسكندرية، المقدم من الدكتورة هبة جاهين، المدرس بكلية الهندسة، والذي يهدف إلى تنمية وتطوير منظومة رقمية لإدارة عمليات الصيانة، بغرض ضمان جودة واستدامة عمليات الصيانة المختلفة لجميع المنشآت والمرافق التابعة لجامعة الإسكندرية.

كما وافق المجلس على كل من بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في مجال تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين الجانبين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

270 فصل محو أمية

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية، حول جهود قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في مجال محو الأمية بكليات التربية الخمس (التربية – التربية للطفولة المبكرة – التربية النوعية – التربية الرياضية بنين – التربية الرياضية بنات) في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الفصول 130 فصلا خلال شهر أكتوبر، و72 فصلا خلال شهر نوفمبر، و68 فصلا خلال شهر ديسمبر، وذلك بمجموع 270 فصلا.

كما ستعرض المجلس التقرير المقدم من مدير عام مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار في الجامعة، حول اشتراك العاملين بالجامعة بمنحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان «مبادرة مهارات البرامج المكتبية المتقدمة»، لتنمية مهارات العاملين بالجامعات المصرية الحكومية، إضافة إلى استعراض مقترح لتفعيل استراتيجيات التدريس المبتكرة، من خلال التقرير المقدم من الدكتور علاء الدين محمود، المدرس بكلية العلوم، لبرنامج تدريبي بعنوان «التعلم النشط ومنهجية المشاركة الطلابية»، وذلك للمساهمة في تطوير وإثراء العملية التعليمية، من خلال خلق بيئة تعليمية متكاملة ذات توازن بين آليات وفعاليات التعلم التقليدي والتعلم النشط الحديث.

وكرم المجلس الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة، بمناسبة انتهاء فترة توليهما أعمال وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتيهما.